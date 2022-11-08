«Заговор в Каире»: шпионский триллер в форме молитвы

10 ноября в российский прокат выходит драма шведско-египетского режиссера Тарика Салеха «Заговор в Каире». Эта тихая картина-притча громко прозвучала на 75-м Каннском кинофестивале, выиграв сценарную награду смотра. Чуть позже стало известно, что лента выдвинута на соискание премии «Оскар» от Швеции. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о том, какой получилась история про опасное слияние государства и церкви.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

После внезапной смерти главы современного мусульманского мира политические элиты Египта начинают свою теневую игру. Их цель — добиться избрания собственного кандидата и получить контроль над религиозными институтами страны. Их методы кровавы и беспощадны: шпионаж, шантаж, убийства. Центральным звеном в этой опасной игре на выживание становится сын простого рыбака Адам, который отправляется на учебу в главный религиозный университет страны Аль-Азхар и оказывается впутан в этот заговор. Теперь Адам должен или переиграть систему, или стать ее очередной жертвой.

Кадр из фильма "Заговор в Каире"

Режиссер фильма Тарик Салех хорошо знаком с жанром политического триллера и с сюжетами, в которых маленький человек бросает вызов гигантской системе-мясорубке. На его счету работа над сериалами "Рэй Донован", "Мир дикого Запада" и свежим фильмом "Наемник" с Крисом Пайном.

Но "Заговор в Каире" проект совершенно иного формата и наполнения: это жанровая история, напоминающая священнодействие. Половина фильма Салеха — пристальное наблюдение за внутренним устройством двух, казалось бы, противоположных миров: светского государственного аппарата с бездушными чиновниками и религиозного университета Аль-Азхар, в котором дисциплина — важнее личной воли, а преданность вере — сильнее всех внешних законов.

Салех без сожаления тратит практически час своего фильма, чтобы провести нас тесными коридорами, многолюдными столовыми (одновременно учатся около 300 тыс. студентов) и тихими, но такими величественными мечетями Аль-Азхара, превращая картину практически в иммерсивный перформанс, — зритель лишается шанса выбраться за пределы этого микрообщества, пока режиссер не даст на это своего согласия.

При этом снимался "Заговор в Каире" не в Египте, куда Салеху официально запрещен въезд с 2017 года - после выхода на экраны другой его картины, критикующей египетские власти, "Случай в отеле Нил Хилтон". Поэтому главной локацией для новой работы режиссера стал стамбульский район Султанахмет и Голубая мечеть.

Главные действующие лица истории: праведный студент Адам и завербовавший его сотрудник службы госбезопасности, полковник Ибрагим. Последний не столько откровенный антигерой, сколько обычный функционер, за годы службы так часто уступавший личным принципам, что со временем превратился в безликое звено огромной политической машины.

Кажется, что когда-то полковник был таким же наивным студентом, а сами герои будто бы отражают столкновение двух миров: старого и нового. Ибрагим — истощенный системой человек, в котором почти не осталось жизни. Противопоставленный ему Адам, напротив, человек, в котором еще бьется сердце. Но против воли он оказывается перед непростым выбором: последовать за своим сердцем или за своим страхом?

Ибрагим превращает Адама в личного осведомителя, заменив им другого студента Аль-Азхара, который был убит самой спецслужбой за ненадобностью. Человеческие жертвы, брошенные на алтарь политических элит, выглядят в фильме безлико и даже картонно: все поставлено на поток, но необходимого для драмы нерва у этого нет.

Да и борьба здесь происходит на самых разных уровнях: пока государственные умы находят коварные способы для избрания собственного марионеточного имама, Ибрагим то и дело сталкивается со своим более молодым начальником Собхи, которому открыто завидует. Но главное поле боя здесь, конечно, сердце юного Адама, мечтавшего приблизиться к Богу, но оказавшегося в настоящем аду.

И так же, как опасно сплетаются жизни Ибрагима и Адама, жутко сливаются институты власти: государство и церковь. В таком тесном переплете первый отравляет своей коррупционной кровью второго.

Кадр из фильма "Заговор в Каире"

Хотя Салех, выбравший сложную и опасную тему, пытается найти точный баланс между критикой власти и религии, ему удается избежать радикальных выводов: виноваты все, а спасется только тот, кто откажется тягаться с политическим Голиафом.