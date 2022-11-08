Сильвестр Сталлоне заявил, что снял бы иначе третью часть фильма "Крид"

"Я сожалею об этой ситуации, потому что знаю, чем бы [фильм] мог стать. Кино было снято и сделано не в том направлении, в котором я бы его снял. Это другая философия — философия Ирвина Уинклера и Майкла Б. Джордана", - подчеркнул Сталлоне.