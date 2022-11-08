Олег Фомин снял новый сериал о войне - «Баренцево море»

14 ноября на телеканале «Россия» начнётся сериал Олега Фомина «Баренцево море», рассказывающий об офицерах контрразведки, которым предстоит предотвратить диверсию в Мурманском порту.
События начинаются в 1944 году. По сведениям, добытым у завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в Мурманском порту, через который СССР получает по северному маршруту жизненно необходимые военные грузы от союзников. Перед офицерами контрразведки – подполковником Сабуровым (Павел Трубинер) и майором Солей (Екатерина Вилкова) стоит задача: не только спасти порт от взрыва, сорвав вражескую операцию, но и найти и обезвредить главу диверсантской группы – капитана финской армии и агента германской разведки Лаури Тарни (Игорь Петренко), с которым у Сабурова давние счеты. Контрразведчики вступают в опасный поединок с умным, коварным и беспощадным врагом. Все усложняется тем, что Елене и Сергею предстоит непростой выбор в личной жизни: обоим надо решить, есть ли у них право быть счастливыми, когда на кону безопасность страны и жизни тысяч людей.
Олег Фомин рассказал:
«Великая Отечественная война коснулась всей моей семьи. Для меня эта тема особенная, и я думаю, что для каждого русского человека она является сакральной. Фильм «Баренцево море», прежде всего, о людях, которые победили в той войне. Чтобы достоверно донести до зрителя веру в победу, патриотизм и самоотверженность, мне помогала биография моей семьи, рассказы мамы, бабушки. Хотя бабушка меньше всего хотела что-то вспоминать про войну и мне, школьнику, приходилось буквально выпытывать у нее каждую деталь. Она прошла два концлагеря, подвергалась пыткам гестапо, но не сдалась… Могу сказать точно, что фильм «Баренцево море» честный! В новом сезоне главных героев ждет множество трудностей: они попадут в экстремальные ситуации, а их личные отношения не раз пройдут проверку на прочность».