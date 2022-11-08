Олег Фомин снял новый сериал о войне - «Баренцево море»

«Великая Отечественная война коснулась всей моей семьи. Для меня эта тема особенная, и я думаю, что для каждого русского человека она является сакральной. Фильм «Баренцево море», прежде всего, о людях, которые победили в той войне. Чтобы достоверно донести до зрителя веру в победу, патриотизм и самоотверженность, мне помогала биография моей семьи, рассказы мамы, бабушки. Хотя бабушка меньше всего хотела что-то вспоминать про войну и мне, школьнику, приходилось буквально выпытывать у нее каждую деталь. Она прошла два концлагеря, подвергалась пыткам гестапо, но не сдалась… Могу сказать точно, что фильм «Баренцево море» честный! В новом сезоне главных героев ждет множество трудностей: они попадут в экстремальные ситуации, а их личные отношения не раз пройдут проверку на прочность».