Режиссер «Дэдпула 3» и «Очень странных дел» следом может снять фильм по «Звездным войнам»

Шон Леви ведёт переговоры с Disney о съёмках нового фильма по вселенной «Звёздных войн». Но даже в случае достижения договорённостей за проект возьмутся не раньше 2025 года.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сейчас Леви занят на двух проектах: он работает над «Дэдпулом 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом и над финальным сезоном «Очень странных дел». Фильм запланирован к выходу в ноябре 2024 года, а у сериала нет точной даты — съёмки должны стартовать в 2023-м, поэтому запуск ожидается не раньше 2024-го.