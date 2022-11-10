Критик объяснил спрос на показ советских картин в кинотеатрах

«Причина в том, что нет ничего иностранного, возник определённый спрос. Не могу сказать, что это большой спрос, потому что если мы посмотрим кассовые сборы, то увидим, что ни одна советская картина, которая выходила в реставрационном качестве, не попадала даже в десятку по сборам. Но с другой стороны, а что сейчас туда попадает? Сейчас в десятке большие крупные релизы. Сама кинопрокатная компания зиждется на принципе, что в кинотеатр мы должны привлекать зрителей, чтоб кинотеатры существовали. Но маня зрителей в кинотеатры, мы должны учитывать потребности не только массового зрителя, но и нишевого.



Есть люди, которые любят смотреть старые фильмы, это могут быть и фильмы новой французской волны, итальянского неореализма и, конечно, советская классика. Когда речь идёт не просто о фильме, а всё-таки о фильме, который нужно смотреть на большом экране и в хорошем качестве, то почему бы не сходить на эту картину. В любые праздники на телевидении показывают старое кино, и оно пользуется успехом, рейтинги показывают, что публика готова смотреть старое кино, потому что оно хорошо сделано».