Первые показы «Индианы Джонса 5» полностью провалились

В Сети появилась информация, что недавно Disney провела тестовые показы пятой части «Индианы Джонса». Якобы фильм не понравился первым зрителям, а Disney сейчас в панике и не знает, что делать с фильмом.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Отмечается, что было показано несколько разных концовок фильма, притом ни одна из них зрителям не понравилась. В одной из концовок актриса Фиби Уоллер-Бридж заменила Харрисона Форда в конце фильма. Предположительно, так Disney подготовила почву для будущих лент без Форда. Также была концовка, в которой Индиана Джонс умирает.

Насколько информация точная, неизвестно. Disney пока не давала никаких комментариев по этому поводу.