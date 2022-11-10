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46 минут назад

Слух: первые показы «Индианы Джонса 5» полностью провалились

Чемпионат.comиещё 5

В Сети появилась информация, что недавно Disney провела тестовые показы пятой части «Индианы Джонса». Якобы фильм не понравился первым зрителям, а Disney сейчас в панике и не знает, что делать с фильмом.

Первые показы «Индианы Джонса 5» полностью провалились
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что было показано несколько разных концовок фильма, притом ни одна из них зрителям не понравилась. В одной из концовок актриса Фиби Уоллер-Бридж заменила Харрисона Форда в конце фильма. Предположительно, так Disney подготовила почву для будущих лент без Форда. Также была концовка, в которой Индиана Джонс умирает.

Насколько информация точная, неизвестно. Disney пока не давала никаких комментариев по этому поводу.

Пятую часть франшизы должны выпустить 30 июня 2023 года. Режиссёром ленты выступает Джеймс Мэнголд. К роли Индианы Джонса вернётся Харрисон Форд, ещё в ленте сыграет Мадс Миккельсен.

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