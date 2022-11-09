10 детективных мультфильмов для семейного просмотра

Таинственные исчезновения, подозрительные личности и общее нуарное настроение — похоже, вы попали в детектив. Хотя бы ненадолго, прямо как популярные герои. Шевелить, так сказать, мозгой способен каждый, почему бы не научиться этому при просмотре интересных историй?

Фото: Tlum Tlum

Надевайте котелки, выбирайте удобную обувь — мы отправляемся в путь. Тлум.Ру рассказывает о 10 детективных мультфильмах для всей семьи. Дадим зацепку — какая тайна. Коротко ознакомим с сюжетом. И обязательно поясним, чему научатся дети.

Видео дня

№ 1: «Великий мышиный сыщик»

Какая тайна: кто замыслил похищение отца главной героини — девочки Оливии?

Сюжет: собственно так всё и начинается, Оливия планирует отпраздновать день рождения в компании папы. Торжеству мешает коварное похищение, заниматься расследованием которого будут доктор Дэвид Доусон в компании Бэзила, или же Ватсона.

Чему научатся дети: выстраиванию логических связей. Без них в жизни не обойтись, даже в бытовых моментах. Ведь если у вас не зарядился телефон, значит, либо вы забыли поставить его на зарядку, либо что-то с самим зарядным устройством, не так ли? В мышином мире известного повсеместно сыщика всё сложнее, интереснее. Интригует и подстёгивает зрителей думать.

№ 2: «Сказочный патруль»

Какая тайна: с какой целью Астер стирает подписи всех Сказочных, оставленные на тайном свитке?

Сюжет: эта арка мультсериала происходит в данный момент, пока Алёнка и её волшебная компания подружек обучается в колледже. Стёртая подпись приводит к развоплощению добрых героев в злодеев. Всё поправимо, кроме самих подписей…

Чему научатся дети: рассматривать различные мотивы в поведении людей. Теории, касающиеся Астера, разнообразны: у него раздвоение личности, его заставили, он пытается набраться чужих сил. Но что же действительно движет героем, мы надеемся узнать как можно скорее, подписи неизбежно заканчиваются.

№ 3: «Чинк: Хвостатый детектив»

Какая тайна: похищение артефакта Золотой Улей.

Сюжет: никакой городской праздник не проходит без привычных традиций и символов. Так, самым важным сокровищем Медовой Долины является Золотой Улей, который похищают в канун торжества. Под подозрение попадает неожиданный персонаж — помощник главной городской расследовательницы, бельчонок Чинк.

Чему научатся дети: не принимать за чистую монету всё, что кажется максимально очевидным и простым. Даже наш мозг периодически сигнализирует: слишком хорошо складывается, что-то явно не так. Вот и с Чинком такая же история, ну, мы вот точно в этом уверены. Проверить догадку можно в кино уже с 17 ноября 2022 года.

№ 4: «Мира — королевский детектив»

Какая тайна: множество, по новой на каждый эпизод.

Сюжет: простолюдинку Миру назначили королевским детективом. Отсутствие важного происхождения и юный возраст постоянно сподвигают героиню на раскрытие необычных дел. Пропажа шарфа, игрушечных лодок и даже музыкальных инструментов. Она найдёт всё.

Чему научатся дети: вовлекаться в процесс. Юные зрители станут персональными домашними детективами. Так-так, где же прячется любимый полосатый носок, потерянный три недели назад? Наученные логике Миры, они быстро разберутся в процессах поисков.

№ 5: «Зверополис»

Какая тайна: внезапные вспышки бешенства среди обычных городских жителей-зверей.

Сюжет: сельская крольчиха Джуди приезжает в громадный Зверополис, где в мире и гармонии уживаются представители различных видов. Медленно продвигаясь по службе — она работает в полиции — Джуди невольно становится на путь, обещающий звёздное дело. Животные звереют и делают это явно не по своей воле. Компанию ей составляет лис-жулик Ник.

Чему научатся дети: кроме очевидного проявления дедуктивных способностей, у юных зрителей есть шанс перестать бояться действовать решительно, не оглядываясь назад. Это качество полезно как в детективных делах, так и в обычной жизни. Обещаем.

№ 6: «Сандра — сказочный детектив»

Какая тайна: и опять — на каждый эпизод она своя, как и полагается в мультсериалах, посвящённых определённой тематике.

Сюжет: сообразительная девочка Сандра разбирается в разного рода переполохах, происходящих в Сказочном мире. Компанию ей составляет эльф Фо, ему уже пять сотен лет и он протоколирует каждое дело, заодно являясь персональным Доктором Кто и Тардис в одном лице — при помощи заклинании Фо переносит Сандру из обычного мира в Сказочный.

Чему научатся дети: не отвлекаться на мелочи на пути к разгадке. Заметим, что детективные способности помогают и в учёбе. Правильно складывать или вписывать верную пропущенную букву в слове — та ещё загадка, требующая внимательности.

№ 7: «Шерлок Гномс»

Какая тайна: похищение гномов, уж не Мориарти ли этим занимается?

Сюжет: Шерлок здесь гном, как и его лучший друг, возлюбленная, круг общения. Однажды поверженный Мориарти внезапно возвращается, постоянно поддразнивая ум сыщика подозрительными записками-подсказками. Придётся умудриться совместить расследование и поддержание равновесия в отношениях с дамой сердца.

Чему научатся дети: хитрому подходу к делу, когда требуется подогреть чей-то интерес к теме. Подойдёт для игр с домашними или друзьями, такими же бойкими и готовыми пуститься по следу из хлебных крошек.

№ 8: «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»

Какая тайна: некто похитил Короля, нет практически ни одной зацепки.

Сюжет: отличница и умница Гретель вынуждена временно работать в паре со своим братом Ганзелем — обманщиком, жуликом, театралом. Пробираясь через сказочные локации и постоянно спасая свои жизни, они окунаются в прошлое. Оказывается, что события из него Гретель уместила в своей памяти совсем не так, как случилось на самом деле.

Чему научатся дети: работать с кем-то в паре. Да, даже если ваш напарник постоянно отвлекается и любит поболтать. Порой расследование идёт быстрее при наличии разных взглядов на одну ситуацию. Не зря говорят: посмотри на это под другим ракурсом. А лучше попросить о подобном помощника или коллегу.

№ 9: «Шерлок Як»

Какая тайна: в духе мира с антропоморфными животным.

Сюжет: сыщик Як, обучая помощницу-горностая Гермиону, трудится на благо звериного общества. В каждом деле есть один потерпевший и несколько подозреваемых, среди которых Яку предстоит найти нарушителя. И нередко его опережает сама Гермиона, ученица из неё потрясающая и схватывающая налету.

Чему научатся дети: внимать опыту и советам старших. Насмотренность приходит с годами. Як выступает терпеливым учителем, готовым объяснять Гермионе как азы детективной деятельности, так и сложные моменты.

№ 10: «Плохие парни»

Какая тайна: куда пропал метеорит?

Сюжет: компания плохишей под предводительством мистера Волка встаёт на путь искупления и переучивания. Может ли матёрая шайка, привыкшая всё брать силой, стать законопослушной? Конечно, да. И торжественное перевоплощение состоится на званом благотворительном ужине, звездой которого будет метеорит-сердечко. Который, упс, пропадает!

Чему научатся дети: внимательно следить за тем, что происходит вокруг. Периферийное зрение, чутьё и жажда добраться до истины — кое-кто внимательный без труда разгадает настоящего злодея задолго до финала мультфильма.