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1 час назад

Самые ожидаемые кинопремьеры 2023 года

runews24.ru

2022 год потихоньку подходит к концу, и, надо сказать, что для киноиндустрии последние годы оказались весьма своеобразными. Постоянные переносы премьер, провалы с графиками съёмок из-за ковида, отмена проката фильмов в кинотеатрах на территории России, заслуженная критика со стороны зрителей по поводу падающего качества сценариев – это далеко не весь список проблем современной киноиндустрии. Однако в бочке дегтя появляются и ложки меда. Крупнейшие кинокомпании сейчас комбинируют прокат в кинотеатрах и в цифре, и, судя по всему, тенденция будет крепнуть и в 2023-м. Так или иначе, в новом году нас ждет сразу несколько интересных российских и мировых премьер. Список самых громких — в нашем материале.

Самые ожидаемые кинопремьеры 2023 года
Фото: Runews24Runews24

Чебурашка

Видео дня

Дата выхода: 1 января

Долгожданная очень многими россиянами киноадаптация бессмертной книжки Эдуарда Успенского. Правда, крокодила Гены в фильме не будет — вместо него ввели нелюдимого персонажа, старика, к которому однажды случайно попадает странный зверёк. Доброе российское кино откроет новый киногод.

Крэйвен-охотник

Дата выхода: 13 января

Аарон Тэйлор-Джонсон, известный по роли Ртути в кинематографической вселенной Марвел, сыграет русского эмигранта Сергея, персонажа-антигероя и классического врага Человека-Паука. Изначально Крэйвен должен был появиться в первом перезапуске Спайдермена (это который с Эндрю Гарфилдом), но сперва дилогия свернулась, а затем персонаж обрёл собственный полный метр. Что получилось — узнаем уже в январе.

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Дата выхода: 17 февраля

Пол Радд, Эванджеллин Лили и Майкл Дуглас возвращаются на большой экран. Снова страшная угроза, снова противостояние ужасному злу. В этот раз компанию ансамблю актёров составят Джонатан Рис-Майорс, который воплотит на экране суперзлодея, и — аплодируйте стоя — старина Билл Мюррей! Кого он будет играть, пока, правда, не известно.

Джон Уик 4

Дата выхода: 24 марта

Четвёртая часть зубодробительной кинофраншизы о непобедимом киллере, наконец, выйдет после долгих переносов. Синопсис фильма весьма скуп, но точно известно, что фильм будет последним в серии — режиссёр официально заявил, что счастливой концовки в «Джоне Уике 4» не будет.

Стражи Галактики. Часть 3

Дата выхода: 5 мая

Спустя несколько лет Стражи возвращаются в собственном фильме — уже третьем по счёту. Джеймс Ганн — гарантия полного крышесносного экшна, приправленного фирменным юмором, поэтому нет сомнений, что фильм станет украшением старта летнего киносезона.

Человек-паук: Через вселенные 2

Дата выхода: 2 июня

Мультфильм, который удостоился «Оскара», получил продолжение, а уже летом следующего года его покажут на больших экранах. Создателям наверняка пришлось основательно попотеть, ведь на их плечах огромная ответственность: как минимум, повторить бешеный успех первой части. В фильме ожидается как появление новых персонажей, так и возвращение старых и полюбившихся.

Индиана Джонс 5

Дата выхода: 30 июня

Старина Харрисон Форд спустя 15 лет вновь возвращается к роли легендарного археолога-авантюриста. Сам Форд, к сожалению, не молодеет, да и предыдущая часть не вызвала особых восторгов у зрителей и критиков (в отличие от оригинальной трилогии). Ко всему прочему, Стивен Спилберг не имеет никакого отношения к пятой части — режиссировать фильм поручили Джеймсу Мэнголду, известному по постановке ленты «Переступить черту». Однако, нет сомнения, что одним только своим громким именем лента обязательно призовет любителей кино в кинотеатры.

Миссия невыполнима 7

Дата выхода: 14 июля

Том Круз играет спецагента Итана Ханта уже 27 лет — и, кажется, вообще не утомился. Седьмая часть соберёт в себе много знакомых по предыдущим фильмам лиц, а сразу после неё, в 2024 году, выйдет «Миссия: Невыполнима 8». В общем, любителям крутых боевиков с трюками и драками есть, что ожидать.

Рузвельт

Дата выхода: 14 июля

Великий Мартин Скорсезе взял великого Леонардо Ди Каприо и снял фильм об американском политике, создавшем себе имидж первого великого американского героя нового века — века средств массовой информации. /Именно ему принадлежат выражения «политика большой дубинки» и «мировой полицейский».

Определённо стоит сходить в кинотеатр и посмотреть результат работы этой творческой пары, которая уже неоднократно поражала зрителя совместными фильмами. Правда, изначально премьера должна была состояться ещё в 2017 году: кино пережило множество переносов, и не факт, что 14 июля 2023 года станет исключением…

Оппенгеймер

Дата выхода: 21 июля

Неподражаемый Кристофер Нолан в очередной раз собрал ансамбль великолепных актёров (во главе с блистательным Киллианом Мёрфи, с которым уже сотрудничал ранее) и снял байопик об отце атомной бомбы — Роберте Оппенгеймере. Картину, кстати, снимали в формате IMAX — будете за границей, обязательно сходите посмотреть нолановский фильм на огромном экране.

Барби

Дата выхода: 21 июля

Режиссёр успешных «Маленьких женщин» Грета Гервиг представляет фильм о самой известной кукле на свете. Барби, которую играет Марго Робби, по сюжету была изгнана из Барбиленда и попала в человеческий мир. Кстати, партнёром Робби по площадке стал Райан Гослинг, но вы и сами наверняка это знаете из бесчисленных мемов.

Дюна 2

Дата выхода: 30 октября

Дэни Вильнёв и весь актёрский ансамбль вместе с новыми персонажами вернутся на экраны во второй части «Дюны». Сюжет фильма пересказывает оставшуюся часть произведения Фрэнка Герберта.

Вилли Вонка

Дата выхода: 15 декабря

Ещё одна громкая премьера актёра Тимоти Шаламе после «Дюны». Картина расскажет о происхождении легендарного шоколатье, его встрече с Умпа-Лумпами и становлении. Актёрский состав включает также Оливию Колман, Салли Хокинс, Кигана Майкл-Кея и Роуэна Аткинсона.

Звёздные войны: Эскадрилья «Изгой»

Дата выхода: 23 декабря

В конце 2023 года выйдет уже очередной большой метр по миру «Звёздных войн». Новый фильм расскажет о пилотах звездолетов Rogue Squadron и расширит общую киновселенную.

Убийцы цветочной луны

Дата выхода: неизвестно

А это ещё одна совместная картина Скорсезе и Ди Каприо (в компании с Робертом Де Ниро и другими классными актёрами), запланированная на 2023 год. Фильм расскажет об индейском племени в Оклахоме 1920-х годов. Один из индейцев богатеет, остальные начинают умирать один за другим — ФБР незамедлительно приступает к расследованию. Звучит как что-то очень интересное, учитывая людей, причастных к созданию этого фильма. Жаль, что точной даты выхода пока нет.

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