Драма "Иван Денисович" продолжает привлекать общественность

«Это хороший фильм. Кино, снятое на основе великого литературного произведения. Кроме того, у Панфилова и Солженицына, по моему мнению, есть много общего – оба изучали точные науки, позднее стали творческими людьми. И мне показалось абсолютно невозможным не выбрать фильм Панфилова для конкурса».