Драма "Иван Денисович" продолжает привлекать общественность

Фильм Глеба Панфилова "Иван Денисович", который вышел в 2021 году, продолжает привлекать внимание общественности и кинообозревателей.
Картина, созданная по мотивам повести писателя Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича", попала в отбор фестиваля Author International Film Festival, который пройдет в мексиканском городе Гуадалахара с 17 по 20 ноября.
Также, накануне, 8 ноября, фильм представили общественности на палермском кинофестивале Efebo d'Oro.
Вот, что сказал о картине Джованни Масса, директор фестиваля Efebo d'Oro:
«Это хороший фильм. Кино, снятое на основе великого литературного произведения. Кроме того, у Панфилова и Солженицына, по моему мнению, есть много общего – оба изучали точные науки, позднее стали творческими людьми. И мне показалось абсолютно невозможным не выбрать фильм Панфилова для конкурса».
Мировая премьера фильма состоялась на 74-м Международном Кинофестивале в Локарно, где Филипп Янковский, исполнивший главную роль, получил награды за свою пронзительную игру.