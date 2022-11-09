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1 час назад

Драма "Иван Денисович" продолжает привлекать общественность

Рамблер

Фильм Глеба Панфилова "Иван Денисович", который вышел в 2021 году, продолжает привлекать внимание общественности и кинообозревателей.

Картина, созданная по мотивам повести писателя Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича", попала в отбор фестиваля Author International Film Festival, который пройдет в мексиканском городе Гуадалахара с 17 по 20 ноября.

Также, накануне, 8 ноября, фильм представили общественности на палермском кинофестивале Efebo d'Oro.

Вот, что сказал о картине Джованни Масса, директор фестиваля Efebo d'Oro:

«Это хороший фильм. Кино, снятое на основе великого литературного произведения. Кроме того, у Панфилова и Солженицына, по моему мнению, есть много общего – оба изучали точные науки, позднее стали творческими людьми. И мне показалось абсолютно невозможным не выбрать фильм Панфилова для конкурса».

Мировая премьера фильма состоялась на 74-м Международном Кинофестивале в Локарно, где Филипп Янковский, исполнивший главную роль, получил награды за свою пронзительную игру.

Фильмы,Видео,Глеб Панфилов,Филипп Янковский,Александр Солженицын,
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