Звезда "Викингов" получил роль в приквеле "Дюны"

Звезда "Викингов" Трэвис Фиммел присоединился к актерскому составу сериала "Дюна: Сестричество", действие которого будет происходить за 10 тыс. лет до событий оригинальной ленты. Об этом сообщает The Collider.
В предстоящей картине Фиммел исполнит роль солдата Десмонда Харта. Он скрывает свое мрачное прошлое, чтобы втереться в доверие к Императору.
Сюжет фильма будет рассказывать о сестрах Харконнен - основательницах тайного ордена Бене Гессерит. Им предстоит бороться с силами, которые угрожают будущему человечества.
Режиссером проекта выступил Йохан Ренк, работавший над проектом "Чернобыль". Драма станет экранизацией романа Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона "Орден сестер Дюны". Сериал — приквел фильма Дени Вильнева "Дюна".
Помимо Фиммела, в каст научно-фантастического сериала вошли: Индира Варма, Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон. Дата выхода пока неизвестна.