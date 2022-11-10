Звезда "Викингов" получил роль в приквеле "Дюны"

Звезда "Викингов" Трэвис Фиммел присоединился к актерскому составу сериала "Дюна: Сестричество", действие которого будет происходить за 10 тыс. лет до событий оригинальной ленты. Об этом сообщает The Collider.

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В предстоящей картине Фиммел исполнит роль солдата Десмонда Харта. Он скрывает свое мрачное прошлое, чтобы втереться в доверие к Императору.

Сюжет фильма будет рассказывать о сестрах Харконнен - основательницах тайного ордена Бене Гессерит. Им предстоит бороться с силами, которые угрожают будущему человечества.