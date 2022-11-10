10 фильмов о волшебном детстве

Детство — это волшебное время, полное маленьких, но важных чудес. В нем и дружба крепче, и торт вкуснее, и праздники радостнее. Но сегодня, когда мы уже в большинстве своем стали серьезными взрослыми, вернуть это волшебство сложно. К счастью, это все еще возможно. Делимся с вами 10 добрыми фильмами о детстве, которые порадуют вашего внутреннего ребенка.

Фото: Кадр из фильма "Королевство полной луны" Кадр из фильма "Королевство полной луны"

«Королевство полной луны»

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Режиссер: Уэс Андерсон

Год: 2012

Сэм — сирота с непростым характером, он изгой среди сверстников. Сьюзи — двенадцатилетняя не очень уравновешенная девочка, родители которой уделяют ей не слишком много внимания. Дети влюбляются друг в друга и в один прекрасный летний день сбегают из-под присмотра взрослых. На них открывают настоящую охоту, но любовь не знает преград, и даже бывшие враги готовы помогать детям сохранить счастье.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Режиссер: Элем Климов

Год: 1964

Фильм, ставший частью культурного кода нескольких поколений, рассказывает о летних каникулах в пионерском лагере, которым заведует консерватор Дынин. Он пытается держать все под контролем, но вокруг него простые советские дети. Один из них, Костя, нарушает правила лагеря, за что его отвозят на остановку электрички, ожидая, что он сам вернется домой. Но ночью мальчик проникает в лагерь и остается там «нелегально» под деревянной трибуной, а в вопросах выживания ему помогают друзья.

«Матильда»

Режиссер: Дэнни ДеВито

Год: 1996

Фильм-сказка по роману Роальда Даля. Матильда — маленькая девочка, слишком умная для своих лет. Родители не уделяют ей внимания, поэтому многим вещам она научилась самостоятельно. Ее семья не подозревает, что девочка обладает телекинетическими способностями, а еще — что уже в 7 лет она имеет планы на свою жизнь. Матильда отправляется в школу и вступает в нешуточное противостояние со скучными взрослыми.

«Мой сосед Тоторо»

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Год: 1988

Полнометражный мультфильм о приключениях двух сестер, Сацуки и Мэй. После болезни матери девочки вместе с отцом переезжают в старый дом, который вот-вот развалится. Все хлопоты ложатся на плечи отца и Сацуки, в то время как младшая сестра, Мэй, изучает окрестности. Она знакомится с духами, населяющими дом и лес, и с самым большим из них — Тоторо. Духи помогают девочкам наладить быт, а когда сестры отправляются проведать маму в больнице, помогают им в путешествии.

«Один дома»

Режиссер: Крис Коламбус

Год: 1990

Ставшая классикой новогодняя комедия о мальчике Кевине, которого забыли дома многочисленные родственники, собравшиеся в поездку. Исполнилась мечта каждого ребенка — на время остаться без присмотра родителей. Теперь никто не помешает смотреть кино, есть чипсы на завтрак. Но также Кевин должен противостоять двум ворам, которые даже не представляют, с кем связались.

«Война пуговиц»

Режиссер: Ян Самюэль

Год: 2011

Мальчишки из двух соседних деревень Лонгеверн и Вельранс ненавидят друг друга и после школы сходятся в нешуточных битвах на деревянных мечах. Главный трофей — пуговицы, которые срезаются с одежды побежденных противников. Противостояние длится столько, сколько себя помнят дети, и вскоре начинает выходить за границы разумного. Но вскоре детям придется понять, что, закрыв глаза на беспричинную ненависть, они могут открыть дорогу настоящей дружбе.

«Питер Пэн»

Режиссер: Пол Джон Хоган

Год: 2003

Венди Дарлинг, несмотря на свой подростковый возраст, когда нужно готовиться к взрослой жизни, обожает ребячиться. Она проводит много времени с младшими братьями, рассказывает им сказки о пиратах, русалках и феях. Однажды ночью троим детям подворачивается шанс продлить детство — попасть в страну из сказок, волшебный остров Неверленд, где дети никогда не взрослеют, в компании их предводителя Питера Пэна. В бесконечных играх Венди предстоит решить, готова ли она взрослеть дальше.

«Таинственный сад»

Режиссер: Марк Манден

Год: 2020

Экранизация одноименного романа британо-американской писательницы Фрэнсис Бернетт. Маленькая Мэри Леннокс потеряла обоих родителей в ужасной вспышке холеры, охватившей всю Индию и не обошедшей стороной британские колонии. Девочку возвращают в Англию и отдают под опеку дяди, лорда Крейвена. Мэри не знала любви родителей, обладает скверным характером, и дядю это устраивает. Единственное, о чем он просит Мэри, — не создавать проблем. Девочка переезжает в поместье в Йоркшир и начинает, вопреки запретам, исследовать свое новое обиталище. Одна из ее находок — таинственный сад, о котором знают далеко не все жители поместья. Он становится убежищем Мэри и местом, где она заведет настоящих друзей.

«Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф»

Режиссер: Эндрю Адамсон

Год: 2005

Четверых детей Певенси — Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси — отправляют в пригород из подверженного воздушным налетам Лондона. Их временным прибежищем становится дом профессора Керка. Там строгие правила, но дети все равно остаются детьми, играют и исследуют поместье, пока младшая, Люси, не находит шкаф, за дверью которого находится целая волшебная страна Нарния.

«Вождь краснокожих»

Режиссер: Леонид Гайдай

Год: 1962