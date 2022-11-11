Какие фильмы снимают для детей

Вы заметили, что количество мультфильмов, находящихся в прокате, заметно сократилось? Не беда, анимацией возможность развлечь детскую или семейную аудиторию дело не заканчивается.Так на что конкретно сходить в кино? Тлум.Ру тщательно вгляделся в детища актуальной киноиндустрии и рассказывает о 7 отечественных фильмах, созданных специально для детей. Что-то уже вышло в прокате (в том числе цифровом), что-то появляется прямо сейчас, а что-то будет ждать зрителей — и их родителей — в декабре, под конец года.

Фото: tlum.ru tlum.ru

№ 1: «Календарь ма (й)я»

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Дата выхода: 1 сентября

О чём: школьник-одиночка Елизаров не пользуется популярностью в классе, даже учительница его «шпыняет». Ситуация меняется, и не в лучшую сторону, после поездки на раскопки. На древнем камне с непонятными надписями Елизаров оставляет свой след, делает это намеренно, не заботясь о последствиях. После этого он и двое одноклассников начинают жить назад. Пока у всех время движется по привычной траектории, тройка героев откатывается всё дальше и дальше. Всё это экранизация книги российской писательницы Виктории Ледерман.

Моральный компас: не портите то, что создали предки. Кстати, путешествуя по России, вы можете узнать о том, почему нельзя делать свежие наскальные надписи, особенно в так называемых местах силы — это рискует испортить вам карму. И даже жизнь! Так что историю Елизарова и ко можно воспринимать буквально, не ошибётесь.

№ 2: «Красная Шапочка»

Дата выхода: 22 сентября

О чём: Красная Шапочка живёт вместе с мамой и бабушкой, те в шоке и беспомощности от её боевого характера. Вся в отца, а отец-то непростой — он последний Волкобой. Волки, кстати, совсем близко — в лесу, прилегающем к деревне, и коли вам ваши конечности милы, лучше туда не заглядывать без веской причины. По заветам различных известных представителей жанра, где волки сообразительные и вообще перевёртыши, есть среди лохматых и те, кто Шапочку — да и остальных людей, — уважают и ценят, желая ей добра. Их, увы, не большинство.

Моральный компас: сказки, как и какие-то слухи, требуют обязательной проверки. Это для Шапочки превращается в настоящий квест. Где отец? Почему кто-то злой настроен к ней доброжелательно? Спасает ли красная одежда от нападения диких животных? Отдельно рекомендуем погуглить вопрос: различают ли волки красный цвет.

№ 3: «Иван Семёнов: Школьный переполох»

Дата выхода: 31 октября

О чём: школьник Иван, которого все крайне агрессивно любят звать по имени, обожает шалопайничать. Без пранка не обходится ни один день, достаётся одноклассникам и учителям. Чтобы прекратить безобразие, родители решают устроить Ивану, привыкшему к роскоши, жизненный урок, отправив сына в обычную школу. Где предстоит страдать. Но оказывается, что именно там Иван находит подходящую по духу компанию, поддерживающую каждый пранк.

Моральный компас: не считать фантазёров за дурачков. Ивану так и выговаривает одноклассница, мол, он «УО». Умственно отсталый, ага, современные диагнозы от школьников подъехали. Вглядевшись в задумки персонажа, быстро станет понятно, что он умственно умный — дословная цитата, — и обладает техническим умом.

№ 4: «Грозный папа»

Дата выхода: 27 октября

О чём: знаменитая картина Ильи Репина для Ивана Грозного становится реальностью, ну, почти, всё-таки сын пока находится в мире живых. Желая исправить собственную ошибку, царь обращается к помощи книги с магическими заклинаниями. Всё идёт наперекосяк, вместо прошлого он оказывается в будущем, где знакомится с современной семьёй Осиповых. Эдакий «Иван Васильевич меняет профессию» на новый лад, если позволить себе вспомнить классику.

Моральный компас: с домочадцами лучше разговаривать, а не руками размахивать — это верно всегда-всегда, без исключений. Самому Ивану Грозному такое оказалось не под силу, мы, если что, про историческую часть, а не ту, которую представили Надежда Воробьёва и Кирилл Журенков — сценаристы фильма.

№ 5: «Приключения маленького Бахи»

Дата выхода: 27 октября

О чём: есть такой аул под названием Чох, расположен он в Гунибском районе республики Дагестан. Есть мальчик Баха. Есть его семья. Три истории, соединённые в полнометражную новеллу, показывают, как не по годам умственно зрелый Баха решает проблемы, пока взрослые только обсуждают, как подступиться к очередной неурядице.

Моральный компас: вера в детей и их взгляд на мир. Сколько бы натянутых улыбок и полных сомнений комментариев не получал в свой адрес Бахи, он не сдаётся. Часть проблем создаёт самостоятельно, зато решать готов вообще все. И за всех. Сам утверждает: всё, что говорят взрослые — ерунда. Вроде забавно, а заставляет задуматься.

№ 6: «Волшебники»

Дата выхода: 10 ноября

О чём: спички — детям не игрушка. Школьник Артём от сестры получает сарказм, от одноклассников едкости, от родителей, похоже, больше всего недостаёт любви. В своём школьном шкафчике Артём находит волшебные спички: загадать желание, сломать спичку, ждать осуществления. У коробка есть хранительница, с ней Артём заводит дружбу. Сказочное счастье длится недолго — в мире появляется злодей, незнакомый, опасный и непредсказуемый.

Моральный компас: уметь мечтать. Если при просмотре трейлера вы невольно вспомните «Питера Пэна», то это нормально. Полёты, волшебная подруга и непонятки с тем, как устроен мир и какое в нём занять место — Артём видится российской и мальчуковой версией Вэнди.

№ 7: «Чук и Гек. Большое приключение»

Дата выхода: 22 декабря

О чём: мальчишки Гек и Чук — братья-неразлучники. Они с мамой живут в большой Москве, пока папа работает на далёком, холодном и бескрайнем Севере. Тоска по отцу побуждает их выдвинуть идею: если гора не идёт к Магомеду, то почему бы ему не отправиться к горе? Герои эти появились со страниц книги о Чуке и Геке, авторства Аркадия Гайдара.