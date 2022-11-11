"Черную пантеру 2" могут не показать в Китае из-за двух героинь

Супергеройские боевики студии Disney «Черная пантера: Ваканда навсегда» и студии Warner Bros. «Черный Адам» могут не пустить в китайский прокат. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

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Предположительно, потеря китайской аудитории обойдется студиям в миллионы незаработанных долларов. Первая «Черная пантера» собрала в местном прокате $105 млн, а фильмы с Дуэйном Джонсоном (он играет главную роль в «Черном Адаме») также собирали крупные суммы — $98 млн в случае с «Небоскребом» и $201 млн — в случае с картиной «Форсаж: Хоббс и Шоу».