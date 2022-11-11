Мультфильмы о трех богатырях не покинут экраны в ближайшие годы

Мультфильмы о трех богатырях продолжат снимать в ближайшие годы, уже в конце декабря 2023 года в прокат выйдет история "Три богатыря и пуп земли", еще одна серия также готовится к производству. Об этом на пресс-конференции в Петербурге в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил руководитель компании СТВ - продюсер Сергей Сельянов.
"В конце 2023 года выйдет новая история про богатырей, она называется "Три богатыря и пуп земли", действие будет происходить в двух временах, появится много новых героев, но самое главное - останутся все старые, также готовится к производству еще один фильм про богатырей, так что в ближайшее время они будут с нами", - сказал он.
Сельянов напомнил, что в декабре 2022 года в прокат выйдет документальный фильм Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием", также в начале декабря на экраны выйдет мультфильм "Щелкунчик и волшебная флейта", 27 декабря выйдет мультик "Иван Царевич и Серый Волк-5", а в конце января выйдет фильм Григория Константинопольского "Клипмейкеры".
Руководитель компании СТВ также отметил, что кинотеатры России сейчас в сложном положении, поскольку американские и европейские фильмы ушли с рынка из-за санкций.
"Эти фильмы собирали 70% зрителей. Правильным было бы на переходный период в 1,5 года - в 2023 и 2024 годах - помочь кинотеатрам субсидиями, к этому времени уже в 1,5 раза больше будет выходить российских фильмов и таким образом для зрителей появится некое импортозамещение, которое позволит кинотеатрам существовать более уверенно. Главная цель - чтобы кинотеатры по всей стране не начали закрываться, поскольку это будет плохо для всей индустрии в целом", - заключил он.