Мультфильмы о трех богатырях не покинут экраны в ближайшие годы

"В конце 2023 года выйдет новая история про богатырей, она называется "Три богатыря и пуп земли", действие будет происходить в двух временах, появится много новых героев, но самое главное - останутся все старые, также готовится к производству еще один фильм про богатырей, так что в ближайшее время они будут с нами", - сказал он.