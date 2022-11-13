Киану Ривз заставил Warner Bros. начать разработку «Константина 2»

Warner Bros. решилась на разработку продолжения «Константина» после того, как Киану Ривз пришёл на вечернее шоу Стивена Колберта. Тогда Колберт спросил актёра, к какому из ранее сыгранных героев он хочет вернуться. Ривз уверенно ответил, что скучает по Джону Константину.

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Заявление Киану буквально взбудоражило фанатов актёра и знаменитого охотника на демонов. Режиссёр оригинального «Константина: Повелителя тьмы» Френсис Лоуренс заявил, что после заявления Киану на шоу Колберта киноделы Warner Bros. дали зелёный свет сиквелу, доверив Лоуренсу постановку.

Режиссёр добавил, что ранее Warner Bros. хотела ввести Константина в другие свои фильмы. Но держатель прав на героя — DC Comics — не давала этого сделать. «Константин: Повелитель тьмы» вышел в 2005 году. По первому фильму в том же году вышла игра. Экшен разработала студия Bits.