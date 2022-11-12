Умер озвучивавший Бэтмена в играх и мультфильмах актер

«Кевин был безупречен. Он один из моих любимых людей на планете, я любил его как брата. Он искренне заботился обо всех вокруг и проявлял порядочность в каждом деле. Всякий раз, когда я встречался или разговаривал с ним, мое настроение улучшалось», — высказался коллега почившего актер МаркМарк Хэмилл, озвучивающий Джокера.