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3 часа назад

Умер озвучивавший Бэтмена в играх и мультфильмах актер Кевин Конрой

Lenta.ruиещё 3

На 67-м году жизни скончался актер Кевин Конрой, озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и играх. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фонда имени Питера Мейхью. Причина смерти — онкологическое заболевание.

Умер озвучивавший Бэтмена в играх и мультфильмах актер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Конрой впервые он озвучил супергероя еще 30 лет назад в мультсериале «Бэтмен». Он исполнил роль Брюса Уэйна в Batman: Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight и других играх. Также покойный актер сыграл Человека-летучую мышь в одном из кроссоверов в Arrowverse на телеканале The CW.

«Кевин был безупречен. Он один из моих любимых людей на планете, я любил его как брата. Он искренне заботился обо всех вокруг и проявлял порядочность в каждом деле. Всякий раз, когда я встречался или разговаривал с ним, мое настроение улучшалось», — высказался коллега почившего актер МаркМарк Хэмилл, озвучивающий Джокера.

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