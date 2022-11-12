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2 часа назад

Зака Снайдера не звали снимать вторую часть «Человека из стали»

Ряд американских таблоидов уже успел «назначить» его режиссером проекта.

Зака Снайдера не звали снимать вторую часть «Человека из стали»
Фото: Inc-NewsInc-News

Режиссер Зак Снайдер отреагировал на многочисленные слухи о том, что он возвращается к созданию фильмом для DC.

В частности, выдвигалось предположение, что после возвращения Генри Кавилла к роли Супермена, постановкой второй части «Человека из стали» как раз займется Снайдер.

Однако сам постановщик эти домысли опроверг. Причем, не потому, что ему не интересно поработать над этим проектом. Ведь он снимал оригинальную версию «Человека из стали» и ряд других картин для DC, так что, тема ему знакома.

Дело совсем в другом. «Я слышал о том, что готовится создание «Человека из стали 2». Только мне никто с предложением по этому поводу не обращался. Так что, я занимаюсь своими делами», - прокомментировал Снайдер ходившие вокруг него слухи.

Фильмы,Человек из стали,Генри Кавилл,Зак Снайдер,
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