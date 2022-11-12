К 350-летию Петра I: чем отличается новый фильм про первого российского императора

В ноябре 2022 года в честь празднования 350-летия юбилея первого российского императора на экраны кинотеатров вышел масштабный документально-художественный фильм «Петр I. Последний царь и первый император». Рассказываем, почему возвращение к личности Петра I сегодня не перестает быть актуальным.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Что нового историки, литераторы и киноделы могут рассказать про Петра I? Его личность активно эксплуатируется в русской культуре уже на протяжении двух веков. Это уже не столько исторический, сколько идеологический, легендарный образ. Достаточно вспомнить многочисленные оды Петру российских литераторов начала XX века, многочисленные сюжеты с Петром в русской живописи, попытка переосмысления его образа в советском кинематографе. И современный российский кинематограф уже не раз обращался к личности Петра I, исследуя его со всех возможных сторон.

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В этом году Россия отмечает 350-летний юбилей первого императора России. Так получилось, что это событие совпало с масштабными событиями, с которыми столкнулась наша страна. Ведь и легендарность личности Петра I во многом определяется глобальностью и легендарностью политических изменений, которые он совершил в России. А значит, сегодня заглянуть в прошлое и вновь посмотреть на Петра и его эпоху новым взглядом будет важно и интересно.

По-новому - о старом

За воплощение этого проекта взялся «Газпром-медиа Холдинг». Он выпустил масштабный документально-художественный фильм «Петр I. Последний царь и первый император», авторы которого попытались воссоздать исторические события, когда Древняя Русь превратилась в Российскую империю и как создавалась основа российской государственности.

Режиссером картины выступил Андрей Кравчук, известный широкому зрителю по таким работам как «Адмирал», «Викинг», «Союз спасения». Авторы картины добивались цели посмотреть на личность Петра I со всех сторон через призму современности, причем исследовать императора буквально с детства, когда он в 14 лет взошел на престол и утвердился в качестве жесткого и целеустремленного правителя. Петр I прожил всего 52 года, но совершил столько великих событий, что, казалось бы, объединить их в одну картину практически невозможно. По крайней мере, классических подход тут точно бы не сработал.

Именно поэтому режиссер решил использовать все возможные форматы и инструменты, чтобы интересно и захватывающе показать жизнь императора. Игровые фрагменты с участием актеров тут перемежаются с анимационными вставками, а также многочисленными диаграммами, инфографикой, интервью со специалистами по петровской эпохе и с современными лидерами мнений. Так, наравне с историками своим мнением о Петре I поделились министр обороны России Сергей Шойгу и писатель Сергей Минаев.

Жизнь Петра

Художественное повествование фильма сильно напоминает «Дом дракона» - по части околопрестольных интриг уж точно. В фильме уделено особое внимание борьбе за престол между юным Петром I и царевной Софьей. Их противостояние напоминает захватывающую и сложно шахматную партию. Это небольшой, но очень важный сюжет для понимания личности Петра.

Петра в расцвете сил сыграл Иван Колесников. На его долю выпал самые интересный и богатый событиями эпизод жизни – знакомство со служанкой Мартой, которой в будущем предстоит стать императрицей Екатериной I, победа в Северной войне, основание Санкт-Петербурга.

Не избегает режиссер и широких батальных сцен – причем с довольно достойной графикой и элементами материальной культуры. Бои сопровождаются схемами сражения, так что в целом разобраться в ходе сражения сможет зритель с любым уровнем познания биографии императора.

Недостатки проекта

Справился ли режиссер со своей задачей – уместить всю жизнь Петра I в хронометраж 2,5 часа? В целом, да. Однако очевидно, что многие эпизоды получились отрывочными, незавершенными или сведенными до примитивного повествования. Это хорошо для поверхностного ознакомления с личностью Петра или освежения знаний о нем. Однако погрузиться полностью в эпоху не получается при всем желании – слишком уж глобальная цель стояла перед режиссером.

Такой проект просит несколько серий, создания полноценного цикла, наподобие сериала «Корона», авторы которого посвящали часовую серию определенному историческому сюжету.

Явно лишней в проекте кажется и излишняя патетичность в отношении личности Петра, которая мешает показать реальный драматизм тех событий. Да, сегодня мы знаем, что Петр I – это великая личность, однако этого статуса он добился собственными поступками – радостями и неудачами. Впрочем, в честь празднования 350-летия Петра можно и оставить легендарность и патетику.