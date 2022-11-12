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2 часа назад

На «Ленфильме» снимут сериал о доживших до наших дней богатырях

Мир новостей

В пресс-службе киностудии рассказали, что за основу сценария 8-серийного фильма, который выиграл грант Института развития интернета, будут взяты сказки и былины русского фольклора. Авторы говорят, что намерены адаптировать и осовременить сюжеты и героев для молодежной аудитории, чтобы «Илья Муромец или Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем супергерои из блокбастеров и комиксов».

На «Ленфильме» снимут сериал о доживших до наших дней богатырях
Фото: Мир новостейМир новостей

По словам председателя совета директоров «Ленфильма» Федора Бондарчука, «Витязи» — «исследование этого бескрайнего сказочного пространства, поиск мотивов, созвучных и понятных современным зрителям».

Главные роли в проекте исполнят Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Антон Васильев, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Максим Суханов, Петр Красилов, Лиза Янковская, Виктория Исакова.

Фильмы,Иван Добронравов,Максим Суханов,Петр Красилов,Антон Васильев,Александр Устюгов,Виктория Исакова,Юрий Колокольников,Федор Бондарчук,Владимир Епифанцев,Ленфильм,Институт развития интернета,
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