На «Ленфильме» снимут сериал о доживших до наших дней богатырях

В пресс-службе киностудии рассказали, что за основу сценария 8-серийного фильма, который выиграл грант Института развития интернета, будут взяты сказки и былины русского фольклора. Авторы говорят, что намерены адаптировать и осовременить сюжеты и героев для молодежной аудитории, чтобы «Илья Муромец или Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем супергерои из блокбастеров и комиксов».
По словам председателя совета директоров «Ленфильма» Федора Бондарчука, «Витязи» — «исследование этого бескрайнего сказочного пространства, поиск мотивов, созвучных и понятных современным зрителям».
Главные роли в проекте исполнят Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Антон Васильев, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Максим Суханов, Петр Красилов, Лиза Янковская, Виктория Исакова.