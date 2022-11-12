На «Ленфильме» снимут сериал о доживших до наших дней богатырях

В пресс-службе киностудии рассказали, что за основу сценария 8-серийного фильма, который выиграл грант Института развития интернета, будут взяты сказки и былины русского фольклора. Авторы говорят, что намерены адаптировать и осовременить сюжеты и героев для молодежной аудитории, чтобы «Илья Муромец или Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем супергерои из блокбастеров и комиксов».