Фильм «Годзилла против Конга» получил оригинальное название

Недавно в Австралии закончились съемки фильма «Годзилла против Конга» под режиссерством Адама Вингарда и с Дэном Стивенсом в главной роли.По неофициальным сообщениям, которыми руководствуются западные таблоиды, полное название картины будет звучать так: «Годзилла против Конга: Истоки».