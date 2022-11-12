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3 часа назад

Фильм «Годзилла против Конга» получил оригинальное название

Inc-News

Фильм «Годзилла против Конга» получил оригинальное названиеНа днях завершились съемки нового проекта из вселенной монстров.

Фильм «Годзилла против Конга» получил оригинальное название
Фото: Inc-NewsInc-News

Недавно в Австралии закончились съемки фильма «Годзилла против Конга» под режиссерством Адама Вингарда и с Дэном Стивенсом в главной роли.По неофициальным сообщениям, которыми руководствуются западные таблоиды, полное название картины будет звучать так: «Годзилла против Конга: Истоки».

Согласно сюжету, два главных персонажа, изначально являясь врагами, по ходу фильма неожиданно объединятся для того, чтобы совместно противостоять новой земной угрозе.Премьера «Истоков» была анонсирована заранее – на 15 марта 2025 года. На данный момент проект переход в стадию пост-продакшна.

Фильмы,Адам Вингард,Дэн Стивенс,
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