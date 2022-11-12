Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
3 часа назад

В российском прокате появится байопик о жизни культовой писательницы Эмили Бронте

Слово и Дело

Российский прокат запускает биографический фильм «Эмили» об известной писательнице Эмили Бронте. Бронте является автором своего единственного романа «Грозовой перевал», незамеченного при жизни, но ставшим позднее культовым. В российским прокате байопик появится 17 ноября.

В российском прокате появится байопик о жизни культовой писательницы Эмили Бронте
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Режиссером дебютной картины выступила актриса Фрэнсис О’Коннор. Картина была показана на международном кинофестивале в Торонто. История рассказывает о жизни Бронте вместе со своей сестрой Шарлоттой в родовом поместье.

Бронте, еще не ставшую знаменитой писательницей, очень раздражает слава старшей сестры. В сюжете прописана любовная линия между Бронте и викарием Уильямом Уэйтманом, который приехал в поместье погостить.

Фильмы,Грозовой перевал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители