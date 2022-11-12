В российском прокате появится байопик о жизни культовой писательницы Эмили Бронте

Российский прокат запускает биографический фильм «Эмили» об известной писательнице Эмили Бронте. Бронте является автором своего единственного романа «Грозовой перевал», незамеченного при жизни, но ставшим позднее культовым. В российским прокате байопик появится 17 ноября.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Режиссером дебютной картины выступила актриса Фрэнсис О’Коннор. Картина была показана на международном кинофестивале в Торонто. История рассказывает о жизни Бронте вместе со своей сестрой Шарлоттой в родовом поместье.