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2 часа назад

Сиквел "Черной пантеры" собрал $330 млн за первый уикенд проката

Газета.Ruиещё 1

Сиквел "Черной пантеры" доминирует по кассовым сборам на этих выходных с выручкой в размере $330 млн по всему миру. Из них $180 млн были собраны на американском рынке.

Сиквел "Черной пантеры" собрал $330 млн за первый уикенд проката
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает Variety, это стало рекордом для первого домашнего уикенда ноября — предыдущим лидером по этим параметрам была лента "Голодные игры: И вспыхнет пламя" (2013), собравшая $158 млн. При этом первая часть "Черной пантеры" (2018) собрала в дебютные выходные в США $202 млн.

Как отмечает источник, критики по всему миру тепло встретили новый фильм Marvel. Сюжет ленты вращается вокруг попыток лидеров Ваканды защитить страну от внешних захватчиков после смерти Черной пантеры — короля Т'Чаллы. Одной из нависших над Вакандой угроз стал подводный город Талокан.

Фильмы,Голодные игры: И вспыхнет пламя,Чёрная Пантера,
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