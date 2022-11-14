Сиквел "Черной пантеры" собрал $330 млн за первый уикенд проката

Сиквел "Черной пантеры" доминирует по кассовым сборам на этих выходных с выручкой в размере $330 млн по всему миру. Из них $180 млн были собраны на американском рынке.

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Как сообщает Variety, это стало рекордом для первого домашнего уикенда ноября — предыдущим лидером по этим параметрам была лента "Голодные игры: И вспыхнет пламя" (2013), собравшая $158 млн. При этом первая часть "Черной пантеры" (2018) собрала в дебютные выходные в США $202 млн.