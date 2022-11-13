Панфилов назвал праздником победу своего фильма "Иван Денисович"

Режиссер Глеб Панфилов назвал праздником победу фильма "Иван Денисович" на 44-м международном кинофестивале Efebo d'Oro в Палермо. Этим он поделился с ВГТРК.
"Это замечательно! Жаль, что мир усложнился и стал суровее. Но, может быть, поэтому я так остро чувствую эту весть, для меня замечательную", - сказал Панфилов.
Он отметил, что "с нетерпением ждет" встречи с присужденным фильму призом. Лента Панфилова снята по мотивам повести Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". В международном прокате она получила название "100 минут".
Главную роль в фильме исполнил актер Филипп Янковский. Он сыграл сбежавшего из немецкого лагеря советского военнослужащего, которого осудили за шпионаж по возвращении на родину и отправили в ГУЛАГ.
13 ноября стало известно, что картина удостоилась премии за лучший фильм по мотивам литературного произведения на итальянском кинофестивале Efebo d'Oro в Палермо. Она боролась за первенство наряду с работами Пола Верховена и Фатиха Акина.