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2 часа назад

Netflix опубликовал «волшебный» трейлер мультфильма «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Inc-News

Netflix опубликовал «волшебный» трейлер мультфильма «Пиноккио Гильермо дель Торо». Новая работа лауреата «Оскара» выйдет на стриминговом сервисе уже в декабре.Полнометражная анимационная картина Гильермо дель Торо и Марка Густафсона – вторая работа, снятая в этом году на основе популярной сказки итальянца Карла Коллоди.

Netflix опубликовал трейлер «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В сентябре вышел художественный фильм Роберта Земекиса «Пиноккио» с актерами и компьютерной графикой. У дель Торо действие разворачивается не в мире людей, а в мире кукол с помощью технологии «стоп-моушен». Она позволяет неживым предметам «оживать» в кадре и создавать сказочную реальность.

Отличается новый мультфильм от классической истории Коллоди и сюжетной линией. Побег любопытного Пиноккио из дома столяра Джузеппе превращается в захватывающее приключение, выходящее за пределы миров и раскрывающее силу любви.

На Netflix «Пиноккио Гильермо дель Торо» будет доступен для просмотра с 9-го декабря.

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