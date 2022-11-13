Netflix опубликовал трейлер «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Netflix опубликовал «волшебный» трейлер мультфильма «Пиноккио Гильермо дель Торо». Новая работа лауреата «Оскара» выйдет на стриминговом сервисе уже в декабре.Полнометражная анимационная картина Гильермо дель Торо и Марка Густафсона – вторая работа, снятая в этом году на основе популярной сказки итальянца Карла Коллоди.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В сентябре вышел художественный фильм Роберта Земекиса «Пиноккио» с актерами и компьютерной графикой. У дель Торо действие разворачивается не в мире людей, а в мире кукол с помощью технологии «стоп-моушен». Она позволяет неживым предметам «оживать» в кадре и создавать сказочную реальность.

Отличается новый мультфильм от классической истории Коллоди и сюжетной линией. Побег любопытного Пиноккио из дома столяра Джузеппе превращается в захватывающее приключение, выходящее за пределы миров и раскрывающее силу любви.