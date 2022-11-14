Наталья Орейро сыграет в российской комедии про Деда Мороза. Согласие артистки уже получено. Источник фото: Vittorio Zunino Celotto / gettyimages.comЗвезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро вошла в актерский состав российского фильма под названием «Письма Деду Морозу».
Это будет добрая праздничная комедия, съемки которой пройдут, в том числе, и в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.Как пояснил режиссер картины Кирилл Кузин, Наталья Орейро уже однозначно появится в этом проекте.
Помимо нее в ленте сыграют Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров.Когда стартует съемочный процесс, пока не афишируется, но премьера фильма предварительно запланирована на 2025 год.