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1 час назад

Наталья Орейро сыграет в российской комедии про Деда Мороза

Inc-News

Наталья Орейро сыграет в российской комедии про Деда Мороза. Согласие артистки уже получено. Источник фото: Vittorio Zunino Celotto / gettyimages.comЗвезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро вошла в актерский состав российского фильма под названием «Письма Деду Морозу».

Наталья Орейро сыграет в российской комедии про Деда Мороза
Фото: Inc-NewsInc-News

Это будет добрая праздничная комедия, съемки которой пройдут, в том числе, и в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.Как пояснил режиссер картины Кирилл Кузин, Наталья Орейро уже однозначно появится в этом проекте.

Помимо нее в ленте сыграют Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров.Когда стартует съемочный процесс, пока не афишируется, но премьера фильма предварительно запланирована на 2025 год.

Фильмы,Наталья Орейро,Кирилл Кузин,Риналь Мухаметов,Надежда Михалкова,
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