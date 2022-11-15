Стало известно об отмененном фильме по GTA с Эминемом в главной роли

В начале 2000-х Rockstar Games планировала фильм по видеоигровой вселенной Grand Theft Auto с Эминемом в главной роли, который должен был снять британский режиссер Тони Скотт. Об этом сообщает портал VGC со ссылкой на подкаст с бывшим агентом Rockstar Games Кирком Юингом.
По словам Юинга, вскоре после выхода GTA 3 он и Сэм Хаузер, сооснователь и президент Rockstar Games, обсуждали возможность снять фильм по популярной франшизе. Тогда Хаузеру эта идея показалась интересной, однако после его планы изменились.
«Я помню, как около 4 утра мне позвонил один из продюсеров из Лос-Анджелеса с предложением снять фильм. Он сказал: «Кирк, у нас есть Эминем в главной роли, и это фильм Тони Скотта, пять миллионов на носу, тебе интересно?» — заявил бывший агент компании.
Когда Юинг с готовым предложением обратился к Хаузеру, тот заявил, что не заинтересован в этом. По словам бывшего агента, это связано с тем, что видеоигровая франшиза способна принести компании больше денег, чем фильм.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что разработка GTA VI обошлась Rockstar в $2 млрд.