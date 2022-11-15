Стало известно об отмененном фильме по GTA с Эминемом в главной роли

«Я помню, как около 4 утра мне позвонил один из продюсеров из Лос-Анджелеса с предложением снять фильм. Он сказал: «Кирк, у нас есть Эминем в главной роли, и это фильм Тони Скотта, пять миллионов на носу, тебе интересно?» — заявил бывший агент компании.