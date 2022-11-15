«Константин 2» с Киану Ривзом станет фильмом для взрослых

При создании «Константина» мы следовали указаниям Warner Bros. и создавали фильм с рейтингом «PG-13». Но комиссия почему-то поставила нам «R». И я очень сожалею о том, что у нас вышла картина для взрослых, которая снималась для подростков. И если бы я хотел снять «взрослый» фильм, я бы действительно метил в рейтинг «R» и сделал его более жестоким и страшным. Сейчас я хочу создать настоящего «Константина» для взрослых, который покажет зрителям то, чего они хотели изначально, а не его «детскую» версию.