Актриса Теплова рассказала о фильме «Я на перемотке!»

«Магия в сюжете. Главный герой, которого играет Андрей Бурковский, проживает свою жизнь за один день, периодически перескакивая на несколько лет вперёд. Что магического в моей героине? Мы придумали, что она в принципе такая магическая, прекрасная, идеальная женщина, которая притягивает к себе главного героя Максима. Но в результате их союз распадается», — поделилась она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.