Актриса Теплова рассказала о фильме «Я на перемотке!»

Актриса Ксения Теплова рассказала о фильме «Я на перемотке!» режиссёра Никиты Владимирова.
«Магия в сюжете. Главный герой, которого играет Андрей Бурковский, проживает свою жизнь за один день, периодически перескакивая на несколько лет вперёд. Что магического в моей героине? Мы придумали, что она в принципе такая магическая, прекрасная, идеальная женщина, которая притягивает к себе главного героя Максима. Но в результате их союз распадается», — поделилась она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
По словам актрисы, самым сложным было играть идеальную девушку, которая всё понимает и принимает.
«Особенно меня восхитила на съёмках «Я на перемотке!» Татьяна Догилева, хотя у меня с ней был всего лишь один съёмочный день. Она делает сразу всё, что хочет режиссёр, всё слышит, понимает, чувствует. Мне с ней было очень комфортно, в какие-то моменты Татьяна помогала мне в той или иной сцене, что-то подсказывала», — добавила Теплова.