Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Актриса Теплова рассказала о фильме «Я на перемотке!»

RT на русском

Актриса Ксения Теплова рассказала о фильме «Я на перемотке!» режиссёра Никиты Владимирова.

Актриса Теплова рассказала о фильме «Я на перемотке!»
Фото: Кадр фильма «Я на перемотке!»Кадр фильма «Я на перемотке!»

«Магия в сюжете. Главный герой, которого играет Андрей Бурковский, проживает свою жизнь за один день, периодически перескакивая на несколько лет вперёд. Что магического в моей героине? Мы придумали, что она в принципе такая магическая, прекрасная, идеальная женщина, которая притягивает к себе главного героя Максима. Но в результате их союз распадается», — поделилась она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, самым сложным было играть идеальную девушку, которая всё понимает и принимает.

«Особенно меня восхитила на съёмках «Я на перемотке!» Татьяна Догилева, хотя у меня с ней был всего лишь один съёмочный день. Она делает сразу всё, что хочет режиссёр, всё слышит, понимает, чувствует. Мне с ней было очень комфортно, в какие-то моменты Татьяна помогала мне в той или иной сцене, что-то подсказывала», — добавила Теплова.

Фильмы,Ксения Теплова,Татьяна Догилева,Никита Владимиров,Андрей Бурковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители