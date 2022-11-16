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2 часа назад

Киса Мягколапка и другие герои — в новом трейлере «Кота в сапогах 2: Последнее желание»

Чемпионат.comиещё 2

Universal Pictures выпустила третий трейлер мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание». В ролике показали всех ключевых героев, включая самого Кота и Кису Мягколапку. А ещё в нём можно услышать популярную композицию All Star группы Smash Mouth из «Шрека».

Вышел новый трейлер «Кота в сапогах 2: Последнее желание»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сюжет расскажет о том, как Кот бездумно потратил восемь из девяти своих жизней, а теперь ему предстоит найти способ вернуть все свои жизни и не умереть. В какой-то момент герой окажется у женщины с большим количеством кошек, но позже уйдёт из этого места.

Как и во всех частях «Шрека», Кота в сапогах озвучил Антонио Бандерас. Другим героям свои голоса подарили Сальма Хайек и Крис Миллер. Картина будет продолжением мультфильма «Кот в сапогах». Режиссёрами мультфильма стали Джоэл Кроуфорд и Хануэль Меркадо, а его премьера ожидается 21 декабря.

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