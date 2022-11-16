Вышел новый трейлер «Кота в сапогах 2: Последнее желание»

Universal Pictures выпустила третий трейлер мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание». В ролике показали всех ключевых героев, включая самого Кота и Кису Мягколапку. А ещё в нём можно услышать популярную композицию All Star группы Smash Mouth из «Шрека».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сюжет расскажет о том, как Кот бездумно потратил восемь из девяти своих жизней, а теперь ему предстоит найти способ вернуть все свои жизни и не умереть. В какой-то момент герой окажется у женщины с большим количеством кошек, но позже уйдёт из этого места.