«Незабываемое Рождество»: каким получилось возвращение Линдси Лохан в кино

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера рождественского ромкома с Линдси Лохан в главной роли. Стоит ли смотреть фильм и насколько удачным вышло возвращение скандальной актрисы в кино, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Незабываемое Рождество" Кадр из фильма "Незабываемое Рождество"

Сиерра — дочь владельца роскошного горнолыжного курорта. Отец хочет, чтобы она занялась семейным бизнесом, и даже придумал для нее специальную должность — «директор по атмосферности». Саму юную леди не интересует гостиничное дело, ей хочется найти собственный путь. Однако в результате несчастного случая избалованная наследница теряет память и оказывается в уютном доме незадачливого вдовца и его дочери. Теперь Сиерре предстоит не только вспомнить, кто она и откуда, но и узнать, что такое любовь.

Некогда королева подростковых комедий давно не появлялась на больших экранах — тому виной череда скандалов, в которые Лохан постоянно ввязывалась: то борьба с зависимостями, то дебош, то хамское поведение на съемках. Теперь же актриса вернулась в профессию и сразу засветилась в романтической комедии от Netflix. Правда, есть и некоторые нюансы. Проблема фильма «Незабываемое Рождество» с участием Лохан заключается в том, что на самом деле он очень даже забываемый. Картина состоит из сплошных клише: по сюжету создатели проекта пытаются исправить капризную Сиерру не карьерными амбициями, а домашними делами возле идеального мужчины.

По итогу картина заслуживает внимания только потому, что в ней снялась Линдси Лохан, возвращение в кино которой поклонники ждали много лет. Впрочем, фильм зайдет и тем, кому уже не терпится погрузиться в праздничную атмосферу или просто нужно включить что-то на фоне.