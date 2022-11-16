Disney снимет фильм «Как стать принцессой-3» без Энн Хэтэуэй

Фильм станет прямым продолжением кинокартин «Как стать принцессой» 2001 года и «Дневники принцессы-2: Как стать королевой» 2004-го.

Фото: Кадр из фильма "Как стать принцессой" Кадр из фильма "Как стать принцессой"

Издание The Hollywood Reporter пишет, что сценарий к новому фильму напишет Адитья Мукерджи.

Продюсером третьего фильма станет Дебра Мартин Чейз. Она же работала над первыми двумя кинокартинами. Производством займётся компания Disney.

Сообщается, что в новом фильме не будет Энн Хэтэуэй, которая ранее играла главную героиню. О причинах такого решения в Disney не рассказали.

Ранее актриса поддержала идею создания продолжения франшизы. Она отметила, что ей хотелось бы вновь увидеть в фильме Джулию Эндрюс — свою экранную бабушку и королеву вымышленного государства Женовия.