Самые прибыльные фильмы 2022 года, которые точно стоит посмотреть

Когда из-за пандемии Covid-19 закрылись кинотеатры в 2020 и 2021 годах, аналитики пророчили упадок киноиндустрии, но, кажется, все обошлось. Картины продолжают производиться и собирать десятки миллионов долларов в прокате.
Фактически, несколько фильмов, выпущенных в 2022 календарном году, стали хитами проката. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".
Картина с Томом Крузом в главной роли собрала 1,4 млрд долларов по всему миру. Фильм стал сиквелом оригинального фильма "Топ Ган", снятого 36 лет назад, и оказался идеальным сочетанием ностальгии и экшена для старой и молодой аудитории.
Несомненно, это настоящий кассовый мегахит. Джозеф Косински снял фильм об авиаторах высокого полета, в котором теперь Маверик возвращается в программу инструкторов по тактике ударных истребителей ВМС США в качестве тренера.
Добро пожаловать в Парк Юрского периода… в шестой и последний раз. Режиссер Колин Треворроу сигнализирует об окончании франшизы, объединяя оригинальный состав (Лора Дерн, Сэм Нил и Джефф Голдберг) с новичками (Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард), которые пытаются защитить материк от угрозы динозавров.
В то время как отзывы критиков были неоднозначными, зрители, как и ожидалось, проглотили фильм с особым энтузиазмом. Картина собрала по всему миру больше одного миллиарда долларов, став второй по прибыли в 2022 году.
Картина производства Marvel с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли в роли волшебника и Элизабет Олсен в роли Алой Ведьмы собрала в мире почти миллиард долларов. Фильм стал первой картиной Marvel в жанре "почти ужасов".
По сюжету, Доктор Стрэндж объединяется с таинственной девочкой-подростком из своих снов, которая может путешествовать по мультивселенным, чтобы противостоять многочисленным угрозам, в том числе версиям самого себя из других вселенных, которые угрожают уничтожить миллионы людей по всей мультивселенной. Они обращаются за помощью к Алой Ведьме Ванде, Вонгу и другим.