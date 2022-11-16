Самые прибыльные фильмы 2022 года, которые точно стоит посмотреть

Когда из-за пандемии Covid-19 закрылись кинотеатры в 2020 и 2021 годах, аналитики пророчили упадок киноиндустрии, но, кажется, все обошлось. Картины продолжают производиться и собирать десятки миллионов долларов в прокате.

Фото: Кадр из фильма "Мир Юрского периода: Господство" Кадр из фильма "Мир Юрского периода: Господство"

Фактически, несколько фильмов, выпущенных в 2022 календарном году, стали хитами проката. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

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Топ Ган: Мэверик

Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

Картина с Томом Крузом в главной роли собрала 1,4 млрд долларов по всему миру. Фильм стал сиквелом оригинального фильма "Топ Ган", снятого 36 лет назад, и оказался идеальным сочетанием ностальгии и экшена для старой и молодой аудитории.

Несомненно, это настоящий кассовый мегахит. Джозеф Косински снял фильм об авиаторах высокого полета, в котором теперь Маверик возвращается в программу инструкторов по тактике ударных истребителей ВМС США в качестве тренера.

Мир Юрского периода: Господство

Кадр из фильма "Мир Юрского периода: Господство"

Добро пожаловать в Парк Юрского периода… в шестой и последний раз. Режиссер Колин Треворроу сигнализирует об окончании франшизы, объединяя оригинальный состав (Лора Дерн, Сэм Нил и Джефф Голдберг) с новичками (Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард), которые пытаются защитить материк от угрозы динозавров.

В то время как отзывы критиков были неоднозначными, зрители, как и ожидалось, проглотили фильм с особым энтузиазмом. Картина собрала по всему миру больше одного миллиарда долларов, став второй по прибыли в 2022 году.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Кадр из фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия"

Картина производства Marvel с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли в роли волшебника и Элизабет Олсен в роли Алой Ведьмы собрала в мире почти миллиард долларов. Фильм стал первой картиной Marvel в жанре "почти ужасов".