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20 минут назад

О погибшей на съемках "Ржавчины" Галине Хатчинс снимут документальный фильм

Газета.Ru

Документальный фильм о жизни оператора «Ржавчины» Галины Хатчинс, которая умерла в октябре 2021 года, находится в разработке Story Syndicate. Об этом пишет Variety.

О погибшей на съемках "Ржавчины" Хатчинс снимут документалку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Полнометражный документальный фильм, в котором будет рассказано о жизни и творчестве Хатчинс, был полностью одобрен ее мужем Мэттом Хатчинсом. Режиссером станет Рэйчел Мейсон, которая была номинирована на премию «Эмми» за работу над документальным фильмом «Цирк книг» в 2020 году. Джули Метц будет выступать в качестве продюсера.

Оператор погибла после того, как во время съемок фильма «Ржавчина» сработал бутафорский пистолет, который держал Алек Болдуин.

Фильмы,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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