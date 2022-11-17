О погибшей на съемках "Ржавчины" Хатчинс снимут документалку

Документальный фильм о жизни оператора «Ржавчины» Галины Хатчинс , которая умерла в октябре 2021 года, находится в разработке Story Syndicate. Об этом пишет Variety.

Полнометражный документальный фильм, в котором будет рассказано о жизни и творчестве Хатчинс, был полностью одобрен ее мужем Мэттом Хатчинсом. Режиссером станет Рэйчел Мейсон, которая была номинирована на премию «Эмми» за работу над документальным фильмом «Цирк книг» в 2020 году. Джули Метц будет выступать в качестве продюсера.