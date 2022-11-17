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23 минуты назад

Кэйли Спэни сыграет главную роль в новой части «Чужих»

Чемпионат.comиещё 1

По информации издания Deadline, актриса Кэйли Спэни может получить главную роль в новом фильме по франшизе «Чужой». Также сообщается, что режиссёром картины выступит Федерико Альварес, а продюсером станет Скотт Фри.

Кэйли Спэни сыграет главную роль в новой части «Чужих»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кэйли Спэни наиболее известна по ролям в фильмах «По половому признаку» и «Власть», а также по сериалам «Мейр из Исттауна» и «Программисты». Федерико Альварес ранее снял триллер «Не дыши».

Подробностей роли Спэни нет, как и деталей фильма. Известно, что в центре сюжета вновь будет раса ксеноморфов, терроризирующих людей. В данный момент создатели ленты ищут других актёров на роли.

Ожидается, что новая часть по «Чужим» выйдет в 2023 году, но точную дату создатели картины пока назвать не готовы.

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