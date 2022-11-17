4 лучших хоррора 2022 года, которые не стоит смотреть на ночь

В 2022 году вышло много достойных хорроров, но отнюдь не все из них получили заслуженную известность. Подробнее о лучших фильмах ужасов прошедших месяцев – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Наблюдающий" Кадр из фильма "Наблюдающий"

"Наблюдающий"

Кадр из фильма "Наблюдающий"

Фрэнсиса повышают на работе, и он вместе с женой Джулией уезжает из Нью-Йорка в Бухарест. Пока муж сутками пропадает на работе, героиня страдает от одиночества в незнакомой стране. Вдобавок к этому у нее возникает тревожное чувство, что за ней следит сосед из дома напротив.

"Свежатинка"

Кадр из фильма "Свежатинка"

Красавец Стив покоряет Ноа с первого взгляда. После единственного свидания герой приглашает девушку провести с ним выходные за городом. Ноа без раздумий соглашается, еще не подозревая о том, кем на самом деле является ее потенциальный бойфренд.

"Улыбка"

Кадр из фильма "Улыбка"

Роуз работает в отделении скорой психиатрической помощи. Как-то раз она сталкивается с пациенткой, которая стала свидетельницей суицида преподавателя. Девушка в истерике утверждает, что с ней все в порядке. Единственная проблема – ее преследует злобная сущность. После этих слов героиня с чудовищной улыбкой перерезает себе горло, а Роуз начинает видеть ухмыляющуюся самоубийцу повсюду.

"Род мужской"

Кадр из фильма "Род мужской"