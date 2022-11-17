Вышел трейлер документального фильма о Викторе Пелевине

Состоялась премьера трейлера документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин» о жизни российского писателя Виктора Пелевина . Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION, который занимался производством ленты совместно с кинокомпанией «Амурские волны».

Проект представляет собой авторское расследование о писателе, которому удается сохранять анонимность, несмотря на всемирное признание его творчества. Пелевин ежегодно выпускает по одному роману и около 20 лет не появляется на публике. Писатель является обладателем литературных премий «Малый Букер», «Большая книга», «Нонино» и других. В сентябре 2022 года Пелевин выпустил книгу «KGBT+» о жизни сына главных героев его предыдущего романа «Transhumanism Inc.»