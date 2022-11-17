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1 час назад

Киану Ривз снимется в фильме Джоны Хилла

Газета.Ru

Американский актер Киану Ривз примет участие в фильме Джоны Хилла "Outcome" ("Исход"). Об этом сообщает Deadline. Хилл также напишет сценарий совместно с Эзрой Вудс.

Киану Ривз снимется в фильме Джоны Хилла
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Детали и история картины не раскрываются. Ранее Хилл работал над такими проектами, как "Середина 90-х", "Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс" и "Стац: Инструменты успеха".

В ноябре стало известно, что Warner Bros. снимет сиквел "Константина" с Киану Ривзом. Идея о продолжении культового фильма возникла после того, как актер выразил желание вернуться к роли. Режиссер сиквела Френсис Лоуренс заявил, что в будущем фильме будет больше сексуального контента, черного юмора и жестокости.

Фильмы,Середина 90-х,Френсис Лоуренс,Киану Ривз,
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