Pixar выпустил первый тизер-трейлер «Элементаля»

Первый тизер-трейлер появился на официальном YouTube-канале Pixar. Также студия выпустила постер анимационного фильма.
В мультфильме «Элементаль» будет рассказано о персонажах, которые живут в необычном городе. Там находятся только элементали.
Сюжет развернётся вокруг Эмбер – пламенной героини, и Уэйде Риппле – парня, состоящего из воды и плывущего по течению жизни.
Они не могут прикоснуться друг к другу, потому что огонь и вода несовместимы. Однако по прошествии времени персонажи понимают, что между ними много общего.
Режиссёром мультфильма стал Питер Сон, который ранее работал над другими проектами Pixar, в том числе над «Хорошим динозавром».
Продюссером назначили Дениса Рима, который тоже работал над «Хорошим динозавром» и над «Тачками-2».