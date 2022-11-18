Pixar выпустил первый тизер-трейлер «Элементаля»

Первый тизер-трейлер появился на официальном YouTube-канале Pixar. Также студия выпустила постер анимационного фильма.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В мультфильме «Элементаль» будет рассказано о персонажах, которые живут в необычном городе. Там находятся только элементали.

Сюжет развернётся вокруг Эмбер – пламенной героини, и Уэйде Риппле – парня, состоящего из воды и плывущего по течению жизни.

Они не могут прикоснуться друг к другу, потому что огонь и вода несовместимы. Однако по прошествии времени персонажи понимают, что между ними много общего.

Режиссёром мультфильма стал Питер Сон, который ранее работал над другими проектами Pixar, в том числе над «Хорошим динозавром».