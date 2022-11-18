«Операция "Фортуна"» Гая Ричи выйдет в России раньше срока

Дата релиза фильма в России снова изменилась. Теперь кинокартину можно будет увидеть в кинотеатрах РФ 5 января 2023 года, раньше запланированного срока.
Об этом пишет портал «Бюллетень кинопрокатчика». Российская премьера фильма состоится вместе с мировой.
Прокатчиком выступит Global Film. Ранее сообщалось, что кинокартина Гая Ричи выйдет в отечественных кинотеатрах 26 января 2023 года.
Однако теперь на эту дату запланирована премьера романтической комедии «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес.
В фильме «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» расскажут историю элитного шпиона, который получил задание остановить продажу опасного оружия.
Главному персонажу придётся работать в команде, хотя он любит действовать в одиночку. Ему нужно будет объединиться с лучшими оперативниками мира и популярным киноактёром.
Главные роли исполняют Джейсон Стэйтем, Хью Грант, Джош Хартнетт и Обри Плаза.