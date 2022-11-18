Вышел первый трейлер триллера "Внутри"

Вышел первый трейлер арт-триллера "Внутри", в котором Уиллем Дефо ("Маяк", "Человек-паук": Нет пути домой") вынужден спасаться от системы умного дома.
Дефо играет нью-йоркского домушника Немо, специализирующегося на краже произведений искусства. Новое дело оборачивается для Немо неожиданным капканом — герой проникает в роскошный пентхаус, из которого не может выбраться. Взаперти грабителя удерживает система умного дома, которую невозможно перехитрить.
Режиссером фильма стал греческий режиссер Василис Кацупис, а за сценарий отвечает Бен Хопкинс ("Мой друг Ларри"). Мировая премьера фильма назначена на 10 марта 2023 года.