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1 час назад

Вышел первый трейлер триллера "Внутри"

Газета.Ru

Вышел первый трейлер арт-триллера "Внутри", в котором Уиллем Дефо ("Маяк", "Человек-паук": Нет пути домой") вынужден спасаться от системы умного дома.

Вышел первый трейлер триллера "Внутри"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дефо играет нью-йоркского домушника Немо, специализирующегося на краже произведений искусства. Новое дело оборачивается для Немо неожиданным капканом — герой проникает в роскошный пентхаус, из которого не может выбраться. Взаперти грабителя удерживает система умного дома, которую невозможно перехитрить.

Режиссером фильма стал греческий режиссер Василис Кацупис, а за сценарий отвечает Бен Хопкинс ("Мой друг Ларри"). Мировая премьера фильма назначена на 10 марта 2023 года.

Фильмы,Человек-Паук,Бен Хопкинс,Уиллем Дефо,
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