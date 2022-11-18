Вышел первый трейлер триллера "Внутри"

Вышел первый трейлер арт-триллера "Внутри", в котором Уиллем Дефо ("Маяк", "Человек-паук": Нет пути домой") вынужден спасаться от системы умного дома.

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Дефо играет нью-йоркского домушника Немо, специализирующегося на краже произведений искусства. Новое дело оборачивается для Немо неожиданным капканом — герой проникает в роскошный пентхаус, из которого не может выбраться. Взаперти грабителя удерживает система умного дома, которую невозможно перехитрить.