Вышел трейлер вестерна The Old Way

Появился первый трейлер предстоящего вестерна о мести The Old Way с Николасом Кейджем в главной роли.

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Кейдж сыграет хладнокровного стрелка по имени Колтон Бриггс, который пытается завязать со своим опасным прошлым и становится хорошим семьянином. Но ему приходится вернуться в преступный мир, когда его семье начинает грозить опасность.

При этом Колтон не просто вновь берется за оружие, а обучает искусству стрельбы свою маленькую дочь (Райан Кира Армстронг) для чтобы вместе отомстить своим обидчикам. Режиссером ленты стал Бретт Доноху ("Акт мести").