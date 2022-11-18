Вышел трейлер вестерна The Old Way

Появился первый трейлер предстоящего вестерна о мести The Old Way с Николасом Кейджем в главной роли.
Кейдж сыграет хладнокровного стрелка по имени Колтон Бриггс, который пытается завязать со своим опасным прошлым и становится хорошим семьянином. Но ему приходится вернуться в преступный мир, когда его семье начинает грозить опасность.
При этом Колтон не просто вновь берется за оружие, а обучает искусству стрельбы свою маленькую дочь (Райан Кира Армстронг) для чтобы вместе отомстить своим обидчикам. Режиссером ленты стал Бретт Доноху ("Акт мести").
Кинотеатральный релиз The Old Way намечен на 6 января 2023, а уже 13 января он появится в онлайн-кинотеатрах.