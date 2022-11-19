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16 минут назад

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» преодолела отметку в $400 млн сборов в мировом прокате

Век

Фильм Райана Куглера «Черная пантера: Ваканда навсегда» преодолел отметку в 400 миллионов долларов в мировом прокате еще до начала вторых выходных с момента премьеры.

«Черная Пантера: Ваканда навсегда» собрала в прокате $400 млн
Фото: Кадр из фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда»Кадр из фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

В среду фильм Marvel Studios и Disney завершил прокат с $213,2 млн. на внутреннем рынке США и $187,2 млн. на международном - $400,4 млн. в сумме. Премьера фильма на некоторых международных рынках состоялась 9 ноября.

В минувшие выходные в Северной Америке сборы сиквела составили $181 млн, что является рекордом. Это второй по величине кассовый дебют 2022 года, который уступает лишь фильму «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия» ($187,4 млн.).

Аналитики ожидают, что «Ваканда навсегда» будет оставаться в лидерах проката на протяжении всего праздника Дня благодарения, который является одним из самых оживленных киносезонов в США.

Что касается этих выходных, то ожидается, что сиквел «Черной пантеры» легко удержится на вершине мирового чарта. На внутреннем рынке фильм должен собрать не менее 70 миллионов долларов, что позволит ему к концу воскресенья собрать в мире 550 миллионов долларов или более и стать одним из самых кассовых фильмов года.

Среди новинок, премьера которых должна состояться в этот уик-энд, интерес представляет комедийный хоррор «Меню» от Searchlight. Кроме того, ожидается выход драмы «Она сказала» про секс-скандал, связанный с продюсером Харви Вайнштейном.

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