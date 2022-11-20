Новая "Черная пантера" собрала более $546 млн в мировом прокате

Фильм Райана Куглера «Черная пантера: Ваканда навсегда», 30-я картина киновселенной Marvel, заработал более $546 млн по итогам второго уикенда в мировом прокате. Из них $288 млн лента собрала в домашнем североамериканском регионе, еще $258 млн принесли зарубежные рынки, пишет Collider.

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Картина уже добилась статуса седьмой самой кассовой ленты этого года. Ожидается, что в итоге она обойдет по сборам другие релизы Marvel 2022-го — фильмы «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ($955 млн) и «Тор: Любовь и Гром» ($760). Однако пока сложно предсказать, сумеет ли фильм приблизиться к успеху первой «Черной пантеры», которая заработала $1,3 млрд и принесла Marvel первую в истории номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм».