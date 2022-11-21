Квентин Тарантино рассказал про свой последний фильм

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что последней его работой станет десятый по счету фильм. Он уточнил, что лента будет снята по его собственному сценарию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тарантино высказался, что если он снимет в ближайшее время кинокартину или сериал для стриминговой площадки — это не будет считаться его последней работой. Он также заметил, что в планах на будущий год есть и съемки сериала.