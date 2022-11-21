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1 час назад

Квентин Тарантино рассказал про свой последний фильм

Заманаиещё 1

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что последней его работой станет десятый по счету фильм. Он уточнил, что лента будет снята по его собственному сценарию.

Квентин Тарантино рассказал про свой последний фильм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарантино высказался, что если он снимет в ближайшее время кинокартину или сериал для стриминговой площадки — это не будет считаться его последней работой. Он также заметил, что в планах на будущий год есть и съемки сериала.

Режиссер рассказал, что ему хотелось бы экранизировать роман Элморы Леонарда «Стик», но его уже экранизировали в 1985 году. Тарантино уже работал с романами автора — в 1997 году он снял фильм «Джеки Браун» по его книге «Ромовый пунш».

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