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3 часа назад

Ченнинг Татум снимется в шпионском триллере режиссера "Быстрее пули" и "Дэдпула 2" Дэвида Литча

Газета.Ru

Американский актер Ченнинг Татум сыграет главную роль в предстоящем шпионском триллере «Красная рубашка» («Red Shirt»). Об этом сообщает издание Deadline.

Ченнинг Татум снимется в шпионском триллере Дэвида Литча
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По имеющейся информации, автором идеи фильма выступил Саймон Кинберг (фильмы о Людях Икс, «Мистер и миссис Смит»), а режиссерские функции должен исполнить постановщик «Быстрее пули» и «Дэдпула 2» Дэвид Литч.

О самом фильме практически ничего не известно, за исключением того, что лента будет очередной вариацией на тему бондианы и может положить старт новой франшизе.

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