Ченнинг Татум снимется в шпионском триллере Дэвида Литча

По имеющейся информации, автором идеи фильма выступил Саймон Кинберг (фильмы о Людях Икс, «Мистер и миссис Смит»), а режиссерские функции должен исполнить постановщик «Быстрее пули» и «Дэдпула 2» Дэвид Литч.

О самом фильме практически ничего не известно, за исключением того, что лента будет очередной вариацией на тему бондианы и может положить старт новой франшизе.