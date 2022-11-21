Старшенбаум рассказала о сложных съемках триллера «Сестры»

30-летняя актриса Ирина Старшенбаум поделилась впечатлениями от съемок в новом психологическом триллере, рассказывающем о домашнем насилии, «Сестры».
По словам артистки, съемки в этом проекте стали для нее самым сложным опытом за всю карьеру. Подробности передает Starhit.
«Сцены были болезненными. Мы закрывались с режиссером и оператором в квартире, где живет главная героиня со своим мужем и не может оттуда вырваться, и там работали», — рассказывает Ирина.
Актриса добавила, что в этой роли ей пришлось обнажить свои чувства, вложить в фильм свой личный опыт разбитого сердца.
«Я абсолютно обнажилась перед камерой, и чувственно, и эмоционально. Это роль-исповедь. Я взяла свое разбитое сердце и вложила в искусство», — призналась Старшенбаум.