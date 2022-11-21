Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Старшенбаум рассказала о сложных съемках триллера «Сестры»

runews24.ru

30-летняя актриса Ирина Старшенбаум поделилась впечатлениями от съемок в новом психологическом триллере, рассказывающем о домашнем насилии, «Сестры».

Старшенбаум рассказала о сложных съемках триллера «Сестры»
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам артистки, съемки в этом проекте стали для нее самым сложным опытом за всю карьеру. Подробности передает Starhit.

«Сцены были болезненными. Мы закрывались с режиссером и оператором в квартире, где живет главная героиня со своим мужем и не может оттуда вырваться, и там работали», — рассказывает Ирина.

Актриса добавила, что в этой роли ей пришлось обнажить свои чувства, вложить в фильм свой личный опыт разбитого сердца.

«Я абсолютно обнажилась перед камерой, и чувственно, и эмоционально. Это роль-исповедь. Я взяла свое разбитое сердце и вложила в искусство», — призналась Старшенбаум.

Фильмы,Сестры,Ирина Старшенбаум,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители