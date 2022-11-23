Добронравов объяснил успех документального фильма о Петре I

Актер Иван Добронравов прокомментировал успех документального фильма «Петр I: Последний царь и первый император». Он честно признался, что ажиотаж вокруг картины стал для него приятной неожиданностью.

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Артист исполнил в документальной ленте роль сына российского императора, царевича Алексея. Фильм, как отметил Добронравов, смог сочетать в себе как игровые, так и документальные методы. В этом, как считает артист, кроется одна из составляющих успеха фильма.

«В век всеобщего развлечения люди охотнее ходят на фильмы другого формата, поэтому приятно, что наша картина стала лидером проката. Это может положительно сказаться на кинорынке: глядишь, таких картин станет больше. Думаю, что людей зацепило интересное совмещение документального кино и игрового жанров, которое позволило рассказать историю интереснее», — приводит пресс-служба ТНТ слова Добронравова.