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1 час назад

Добронравов объяснил успех документального фильма о Петре I

Слово и Делоиещё 2

Актер Иван Добронравов прокомментировал успех документального фильма «Петр I: Последний царь и первый император». Он честно признался, что ажиотаж вокруг картины стал для него приятной неожиданностью.

Добронравов объяснил успех документального фильма о Петре I
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист исполнил в документальной ленте роль сына российского императора, царевича Алексея. Фильм, как отметил Добронравов, смог сочетать в себе как игровые, так и документальные методы. В этом, как считает артист, кроется одна из составляющих успеха фильма.

«В век всеобщего развлечения люди охотнее ходят на фильмы другого формата, поэтому приятно, что наша картина стала лидером проката. Это может положительно сказаться на кинорынке: глядишь, таких картин станет больше. Думаю, что людей зацепило интересное совмещение документального кино и игрового жанров, которое позволило рассказать историю интереснее», — приводит пресс-служба ТНТ слова Добронравова.

«Петр I: Последний царь и первый император» вышел на большие экраны в ноябре. Картина получилась на стыке игрового и неигрового кино.

Фильмы,Российские актеры,Иван Добронравов,
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