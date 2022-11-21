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2 часа назад

Disney показала новые постеры фильма «Аватар 2»

Чемпионат.com

Disney опубликовала сразу девять постеров грядущего «Аватара: Путь воды». На них можно увидеть главные лица продолжения: от Джейка и Нейтири до Мо’ат и Кири. В ночь на 22 ноября ожидается и очередной эпичный трейлер сиквела.

Disney показала новые постеры фильма «Аватар 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Чемпионат.com

События «Аватара: Путь воды» разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма. Главными героями выступит семья Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. Премьера сиквела во всём мире состоится 14 декабря.

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Последующие фильмы серии должны выходить с промежутком в два года: в 2024-м, 2026-м и 2028-м. Однако если сиквел провалится в прокате, то история персонажей завершится уже в «Аватаре 3». Впрочем, такой исход очень маловероятен.

Фильмы,Walt Disney,
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