Disney показала новые постеры фильма «Аватар 2»

Disney опубликовала сразу девять постеров грядущего «Аватара: Путь воды». На них можно увидеть главные лица продолжения: от Джейка и Нейтири до Мо’ат и Кири. В ночь на 22 ноября ожидается и очередной эпичный трейлер сиквела.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Чемпионат.com

События «Аватара: Путь воды» разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма. Главными героями выступит семья Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. Премьера сиквела во всём мире состоится 14 декабря.

Чемпионат.com