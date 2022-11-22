Постеры к фильму «Аватар: Путь воды» появились в Сети

Меньше чем за месяц до премьеры фильма «Аватар: Путь воды» в интернете появилась серия постеров, посвященная ему. Создатели фильма поделились изображениями, раскрывающими детали блокбастера.
Так, на одном плакате главные герои летают на банши — больших ящерах с Пандоры.
На других представлена серия постеров с действующими лицами. Среди них — Джейк Салли, Нейтири, их приемная дочь Кири, а также два сына: Нетейам и Лоʼак.
«Аватар: Путь воды» продолжит историю Джейка и Нейтири спустя пару лет после событий первого фильма. В мировой прокат кинолента выйдет 14 декабря.