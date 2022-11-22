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2 часа назад

Во второй части «Брюса Всемогущего» Джим Керри был Сатаной

Чемпионат.com

«Брюс Всемогущий» — отличная комедия с Джимом Керри, которая не только получила тёплый приём, но и собрала внушительную кассу почти в $ 500 млн. Как оказалось, для ленты задумывался сиквел, но Universal Pictures от него отказалась.

Во второй части «Брюса Всемогущего» Джим Керри был Сатаной
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Об этом рассказали сценаристы оригинальной картины Стив Корен и Марк О’Кифи в беседе с сайтом SyFy. По их словам, в продолжении «Брюса Всемогущего» персонажу Джима Керри хотели дать силы Сатаны, а называться картина должна была «Брюсифер» — сочетание имён Брюс и Люцифер. Более того, к роли возлюбленной Брюса вернулась бы Дженнифер Энистон, а образ бога вновь бы воплотил Морган Фримен.

Также сценаристы отметили, что Universal решила отказаться от продолжения из-за провала «Эвана Всемогущего». В этом фильме рассказывалось про коллегу Брюса из оригинальной картины. Она полностью провалилась в прокате, а Universal не решилась рисковать на ещё один фильм по франшизе.

Менеджер Джима и он сам были заинтересованы в «Брюсифере». Мы пришли с идеями к руководству, но получили отказ. Это был бы ещё один гигантский фильм, и я не думаю, что они хотели тратить на него деньги. Многим идея фильма понравилась, как и Джиму. Фильм был бы мрачнее, но всё же оставался бы комедией. Мы не хотели угнетать людей, но студию это, видимо, напугало.

Сюжет крутился бы вокруг смерти жены Брюса в исполнении Дженнифер Энистон. Убитый горем Брюс не справился бы с потерей и получил силы Сатаны, чтобы вернуть любимую и натворить кучу разных дел.

Сиквел «Брюса Всемогущего» мы уже вряд ли когда-нибудь увидим.

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